المنظمة العالمية للسياحة تشيد بالتجربة الجزائرية في الحد من انتشار كورونا

أشادت المنظمة العالمية للسياحة، اليوم الأربعاء، بتجربة الجزائر في الوقاية والحد من انتشار وباء كورونا المستجد.

وفي بيان لها، ثمنت المنظمة العالمية للسياحة، الهبة التضامنية الكبيرة التي بادر بها المتعاملون والفاعلون في مجال السياحة والفندقة من خلال تسخيرهم لكل الإمكانيات المادية والبشرية لتنظيم عملية الحجر الصحي الاحترازي بالمؤسسات الفندقية العمومية والخاصة لفائدة المواطنين الذين تمَّ إجلاؤهم من الخارج.

كما حيت على المنظمة العالمية للسياحة، مدى التنسيق والتعاون مع المتعاملين في مجال الصناعة التقليدية للمساهمة في محاربة هذا الوباء.

وقد شارك امس وزير السياحة و الصناعة التقليدية، حسن مرموري، في أشغال المؤتمر الافتراضي حول سياسات الإنعاش الشامل للسياحة.

وتم تنظيم الاجتماع من طرف المنظمة العالمية للسياحة، بواسطة تقنية الفيديوعن بعد.

ويندرج هذا المؤتمر، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى مناقشة مختلف الاستراتيجيات المتخذة من طرف الدول والحكومات لإيجاد الصيغ الكفيلة والإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة والحد من الانعكاسات السلبية المحتملة التي سيعرفها قطاع السياحة خاصة ما تعلق منها بضمان مناصب الشغل.