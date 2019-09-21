المنظمة العالمية للصحة تمنح الجزائر شهادة القضاء على وباء الملاريا

منحت المنظمة العالمية للصحة، للجزائر، شهادة القضاء على وباء الملاريا.

وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية رسميا، في 25 ماي الماضي، عن خلو الجزائر والأرجنتين، من وباء الملاريا.

وتعتبر الجزائر ثاني بلد، يعترف بخلوه من الملاريا، بعد موريشيوس سنة 1973 حسب ما أعلنت عنه، المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك.

وأضافت المنظمة أن الأرجنتين هي أيضا ثاني بلد بإقليم المنظمة للأمريكتين يُشهد على خلوه من المرض بعد مضي 45 عاما.

وأفادت منظمة “WHO” أن الجزائر والأرجنتين عرفت آخر حالات الإصابة بالملاريا كانت عامي 2013 و2010 على التوالي.

وتمنح شهادة الخلو من المرض، عندما يثبت البلد توقف انتقال المرض فيه داخليا، لمدة لا تقل عن 3 سنوات متتالية.