المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تدين تصريحات لوبان ضد الجزائر

أدانت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اليوم الجمعة، بشدة التصريحات العنصرية والحاقدة التي وجهتها زعيمة حزب التجمع الوطني الفرنسي المنتمي لليمين المتطرف، مارين لوبان، ضد الجزائر.

وجاء بيان المنظمة، انه في كل مناسبة تاريخية يحييها الشعب الجزائري بكل فخر واعتزاز، إلا وتلجأ زعيمة هذا الحزب الى خرجات عنصرية وحاقدة على ثورة اول نوفمبر وشهدائها وكل ما يرمز الى المقاومة الشعبية الوطنية”، واصفة هذا التصرف ب”السلوك الاستدماري الذي يترجم الفكر الكولونيالي الجديد”.

وأضاف البيان أن هذه التصريحات الوقحة والعنصرية تعد وصمة عار في جبين حاملي فيروس الانتقام والحقد وتزيد الشعب الجزائري عزما على العمل والنضال ضد هذا الفكر وتصرفات أصحابه في سبيل تجريم الاستعمار وطلب الاعتذار والتعويض المعنوي جراء الضرر الذي لحق بنا طيلة 132 سنة”.

وتجدر الإشارة، إلى أن هذه تصريحات لوبان جاءت تزامنا مع احتفال الجزائر بالذكرى ال58 للاستقلال واستعادة رفات 24 من شهداء المقاومة الشعبية ضد الاحتلال الفرنسي.