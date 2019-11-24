المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء تعلن مساندتها لبن فليس في الرئاسيات

أعلنت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، دعمها ومساندتها، لمرشح الرئاسيات، علي بن فليس.

وقد أصدر الأمناء العامون للولايات، للمنظمة أبناء الشهداء، بيانا، أعلنوا فيه مساندتهم لعلي بن فليس.

وذكر البيان أن بن فليس، قام بزيارة مقر المنظمة واجتمع بقيادتها، وبعد المناقشة المستفيضة، تقرر دعمه في الرئاسيات.

ودعت المنظمة، أسرة الشهيد، ومن خلالها كل الشعب للتوجه بكثافة نحو صناديق الاقتراع يوم 12 ديسمبر، وتفويت الفرصة على دعاة الفتنة.

وسجلت المنظمة دعمها ومساندتها للمؤسسة العسكرية، ودورها في الحفاظ على مؤسسات الدولة ووحدة الوطن واستقرار أمنه وحماية ومرافقة المسيرات الشعبية.