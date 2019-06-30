المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء: لاسبيل للخروج من الأزمة سوى الحوار دون إقصاءات

دعت المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، اليوم الأحد، إلى الحوار بين الجميع للخروج من الأزمة السياسية التي تشهدها البلاد، معتبرة إيّاه الحل الأنسب.

وفي بيان للمنظمة عقب إجتماع أمانتها الوطنية يومي 24 و25 من الشهر الحالي، شددّت فيه على الحوار، مشيرة إلا أنه يبقى الوسيلة الوحيدة لإيجاد حلول تستجيب إلى واقع موجود بالعمل.

حيث يكون هذا العمل جامع بين أحكام الدستور واليات سياسية يتفق عليها الجميع دون إقصاء، سيّما ما تعلق بتنظيم الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وأكدت المنظمة على أن “الحوار هو المخرج الوحيد لإيجاد الحلول الكفيلة التي تحصن وطننا من كل الضغوطات الدولية،

وتستجيب إلى واقع موجود تعمل على التوافق بين آلية الدستور وآليات سياسية يتفق عليها الجميع دون اقصاء، خاصة ما تعلق بمرحلة تنظيم الانتخابات الرئاسية”.

وفي ذات السياق، أعلنت المنظمة بالمناسبة أنه طبقا لقرار مجلسها الوطني المنعقد نهاية مارس الماضي، سيتم اطلاق

“سلسلة من الحوارات واللقاءات في الأيام المقبلة مع كل الوطنيين والمخلصين”، مناشدة كل الفاعلين إلى تقديم تنازلات لمصلحة الشعب والوطن وتفويت الفرصة على المتربصين”.