المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين تدعم استمرارية الرئيس بوتفليقة

إحتضنت المدرسة الأولمبية ببسكرة، المؤتمر الجهوي لولايات الجنوب للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين.

وخلال كلمة الإفتتاح، أكد خالفة مبارك الأمين العام للمنظمة، أن المؤتمر ستسوده الشفافية والديمقراطية حول الأحداث السياسية.

وأكد أن المنظمة تدعم الإستمرارية، مطالبا رئيس الجمهورية بالترشح لعودة جديدة لضمان استمرارية التنمية.

كما جاء بيان المؤتمرين في نفس السياق، حيث أشار إلى أن ولايات الجنوب، تطالب بالحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر.

من خلال عهدة جديدة لرئيس الجمهورية، كما حمل البيان تأييدا مطلقا للأمين العام للمنظمة خلال المؤتمر القادم.