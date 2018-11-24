المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين تدعم استمرارية الرئيس بوتفليقة

الوطني
  • -
  • 0
المنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين تدعم استمرارية الرئيس بوتفليقة
بقلم علي رحاب

إحتضنت المدرسة الأولمبية ببسكرة، المؤتمر الجهوي لولايات الجنوب للمنظمة الوطنية لأبناء المجاهدين.

وخلال كلمة الإفتتاح، أكد خالفة مبارك الأمين العام للمنظمة، أن المؤتمر ستسوده الشفافية والديمقراطية حول الأحداث السياسية.

وأكد أن المنظمة تدعم الإستمرارية، مطالبا رئيس الجمهورية بالترشح لعودة جديدة لضمان استمرارية التنمية.

كما جاء بيان المؤتمرين في نفس السياق، حيث أشار إلى أن ولايات الجنوب، تطالب بالحفاظ على المكاسب التي حققتها الجزائر.

من خلال عهدة جديدة لرئيس الجمهورية، كما حمل البيان تأييدا مطلقا للأمين العام للمنظمة خلال المؤتمر القادم.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital

Content Protection by DMCA.com