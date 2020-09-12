المنظمة الوطنية للسياحة المستدامة تنظم حملة تنظيف شواطئ تيبازة

قام أعضاء المنظمة الوطنية للسياحة المستدامة بحملة تطوعية لتنظيف وتنقية شواطئ ولاية تيبازة.

العملية تهدف أساسا، حسب ممثلي المنظمة الوطنية للسياحة المستدامة، إلى تحسيس المصطافين حول أهمية المحافظة على البيئة ونظافة الشواطئ.

ودعت المنظمة الوطنية للسياحة المستدامة المواطنين بضرورة المشاركة في هذه المبادرة، خصوصا وأن البلاد تشهد مرحلة صحية إستثنائية.

هذا وترمي هذه الحملة التي تنظم على الصعيد الوطني إلى تحذير المصطافين من مخاطر النفايات الناتجة عن الاستهلاك البشري في الوسط الطبيعي.

كما تدعوهم في ذات السياق إلى الحفاظ على نظافة الشواطئ الجزائرية.

بإعتبارها منظمة وطنية مهتمة بشأن السياحة المستدامة، تهدف المنظمة لمرافقة وتشجيع كل النشاطات التي تهم بشأن السياحة المستدامة بالجزائر.

وتسعى للترويج هذه السياحة خاصة لدى الفئة الشبانية وكذا المساهمة من خلالها على الحفاظ على البيئة.