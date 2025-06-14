المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تدعو لحملة للتبرع بالدم

دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين الصحافيين في مختلف المؤسسات الإعلامية، العمومية منها والخاصة، إلى الانخراط الفعال في حملة التبرع بالدم المنظمة اليوم 15 جوان، بالمركز الدولي للصحافة، على الساعة العاشرة صباحا، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم.

وهي دعوة موجهة لمن تسمح حالتهم الصحية بذلك، تجسيدًا لروح التضامن وقيم المواطنة الحقيقية، والمساهمة المهنية في إنجاح الحملة إعلاميا، عبر التغطيات الصحفية، والروبرتاجات، والحصص والبرامج التي تسلط الضوء على أهمية التبرع بالدم، وآثاره الإيجابية على الصحة العامة.

وتحدد الوكالة الوطنية للدم، شروط التبرع بالدم بأن يكون سن المتبرع ما بين 18 و65 سنة، التمتع بالصحة الجيدة، وأن يكون الوزن 50 كغ فما فوق. ويمكن للمعني التبرع 4 مرات سنويا بالنسبة للرجال و3 مرات بالنسبة للنساء، بفارق شهرين ما بين تبرعين متتالين.