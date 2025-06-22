المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تدعو وسائل الإعلام لتفادي نشر أو بث صور ضحايا ملعب 5 جويلية

دعت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وسائل الإعلام إلى التحلي بالمهنية العالية في نقل المعلومة الخاصة بحادثة ملعب 5 جويلية أمس السبت. وضرورة احترام حرمة الضحايا، وتفادي بث أو نشر صور ومقاطع تمس كرامتهم.

وحسب بيان للمنظمة، أشارت إلى أنها تتابع ببالغ الأسى والأسف تداعيات حادثة التدافع المؤسفة التي وقعت بمدرجات ملعب 5 جويلية الأولمبي. والتي أسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين من مشجعي نادي مولودية الجزائر. وتتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا وتتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

وأكدت المنظمة، أنه وفي ظل التعاطي الإعلامي الواسع مع هذا الحدث الأليم، يجب على مختلف وسائل الإعلام الوطنية التحلي بالأخلاق المهنية، خاصة في تغطية مثل هذه الأحداث المأساوية التي تمس مشاعر الرأي العام.

كما تشدد المنظمة على أهمية إلتزام وسائل الإعلام الوطنية بالمهنية العالية في نقل المعلومة من مصادرها الرسمية والمعتمدة. تفاديا لنشر أخبار مغلوطة أو محرفة قد تسيء للفهم العام أو تفتح الباب أمام التأويلات الخاطئة. وضرورة احترام حرمة الضحايا، وتفادي بث أو نشر صور ومقاطع تمس كرامتهم أو تظهرهم في أوضاع غير إنسانية. والتذكير بما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بالإعلام، لاسيما المادة 35، التي تلزم الصحفي والمؤسسة الإعلامية باحترام كرامة الأشخاص وحقوقهم، وتمنع نشر أو بث، صور أو أقوال أو إشارات أو إيماءات غير أخلاقية أو صادمة لمشاعر المواطن.

كما دعت المنظمة جميع القائمين على وسائل الإعلام الوطنية، بمختلف أشكالها، إلى ممارسة مهامهم ضمن إطار أخلاقي صارم. بما يتماشى مع أحكام المادة 3 من القانون العضوي للإعلام، والتي تنص على ممارسة النشاط الإعلامي في إطار احترام الثوابت الوطنية وأخلاقيات المهنة وكرامة الإنسان.