المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين تعزي في وفاة الزميل محمد بوجلال

تقدمت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بأصدق عبارات التعازي والمواساة في وفاة الزميل الصحفي محمد بوجلال الذي وافته المنية بعد صراع مع المرض.

وجاء في تعزية المنظمة “بقلوب عامرة بالإيمان ونفوس راضية بقضاء الله وقدره تلقينا خبر وفاة الصحفي محمد بوجلال. بعد صراع طويل مع المرض”.

وأضافت “وبهذا المصاب الجلل تتقدم المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بخالص التعازي والمواساة. راجين من المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. إنا لله وإنا إليه راجعون”.

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