المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين تنظم حملة للتبرع بالدم

برمجت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، بالتنسيق مع الوكالة الوطنية للدم، حملة للتبرع بالدم.

وكشفت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين الجزائريين، في بيان لها، بأن هذه الحملة ستجرى يوم غد الثلاثاء، بالقاعة البيضوية التابعة لمركب “محمد بوضياف” تحت شعار “من أجل الجزائر”.

وسيسهر أطباء من الوكالة الوطنية للدم، ممثلين عن وزارة الصحة، بالتعاون مع المديرية العامة لمركب “محمد بوضياف”، على انجاح هذه العملية.

وستكون الحركة الرياضية الوطنية، من رياضيين، مسؤولين، وأنصار، بالإضافة للمجتمع المدني، مدعوين للمشاركة بقوة في هذه العملية.