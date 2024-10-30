المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تحُل مشكل تأمين المراسلين الدوليين

عقدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين إجتماعا تنسيقيا، أمس، جمع بين مجموعة من المراسلين الدوليين المعتمدين في الجزائر. ومسؤولين من المديرية العامة للصندوق الوطني للتأمينات الإجتماعية للعمال الأجراء بمقرها في بن عكنون.

الإجتماع جاء في إطار الإجتماعات التنسيقية والتشاورية لحل المشاكل المهنية للصحافيين الجزائريين. وانطلاقا من الإنشغالات المطروحة في الإجتماع الأول مع ممثلي وسائل الإعلام الدولية المعتمدة في الجزائر. المنعقد شهر أوت الفارط، خصوصا مشكل غياب تأمين المراسلين الدوليين.

وطرحت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين بقيادة رئيسها سليمان عبدوش ورئيس لجنة الصحافة الدولية بالمنظمة كريم قندولي، صيغة توافقية. وجدت ترحيبا وقبولا من الطرفين “المراسلين المعتمدين / CNAS”، لوضع حل ينهي مشكل غياب تأمين هذه الفئة لسنوات طويلة.

وأشاد ممثلو وسائل الإعلام الدولية، بالدور الفعال للمنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، في مرافقة المراسلين الدوليين. حيث تعتبر هذه المبادرة الثانية من نوعها في ظرف أسابيع، بحثا عن تحسين جو عمل الصحفيين الدوليين المعتمدين بالجزائر. باعتبارهم سفراء للبلاد ويعملون في القنوات الدولية المعتمدة وفقا للقانون الجزائري.

ومن جهتها أكدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، أن أبوابها مفتوحة أمام جميع الصحفيين الجزائريين، لتحسين أوضاعهم المهنية والاجتماعية.