المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تدعو وسائل الإعلام إلى الإهتمام بالذاكرة

دعت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، وسائل الإعلام بكل روافده إلى بذل المزيد من الإهتمام بالذاكرة الوطنية. و استلهام الدروس والعبر من تاريخنا النضالي الحافل بالبطولات ونجدّد مواصلة النضال لرفعة الوطن وازدهاره.

وأكدت المنظمة في بيان لها، بمناسبة الإحتفال بالذكرى الـ 70 لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، أن منح الذاكرة مكانتها اللائقة بأبعادها الوطنية إرساء لدعائم جزائر جديدة. لما تشكله من نبراس ونهج لتربية النشئ وربطه بالأمجاد وفاء لشهداء ثورة نوفمبر المجيدة والمجاهدين. مضيفة أن ثمن الحرية والإستقلال كان باهظًا، وعلينا واجب المحافظة على مكتسبات ثورتنا المظفرة، والسير قدما نحو مستقبل أفضل لشعبنا العظيم.

وأشارت المنظمة، أن ما تعيشه الجزائر من إستفاقة على مختلف الأصعدة بات يزعج بعض الأصوات الناعقة برتبة “عملاء”. دأبوا على محاولات المساس باستقرارها وأمنها عبر بث السموم على مواقع التواصل الاجتماعي. باعتماد الأكاذيب والتلفيق خدمة لأجندات أجنبية يبتغون من ورائها “الفتات”. مشيرة إلى أن الوعي كفيل بإفشال المخططات الدنيئة والوقوف في وجه كل الأبواق المأجورة الناعقة بالخارج. في تشويه صورة الجزائر أو السعي في ضرب استقرارها أو هز ثقة شعبها بمؤسساته ورموزه.

إن المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين وقفت ضد محاولات التشويه المسلط يوميا من أعداء الجزائر أو من بعض العاقين الذين باعوا ضمائرهم على موائد الجهات المعادية للجزائر.

وأوضحت المنظمة، أن الحركية الإيجابية التي تعرفها الجزائر، لم تعجب أعداء الشعوب وعملائهم وجعلتهم يستعملون أبواقهم الإعلامية. للتهجّم على مؤسسات البلاد والتشكيك في مقوماتها التاريخية والجغرافية. بل تعدّت هذه المهاترات حدّا لا يمكن السكوت عنه، عندما يتعلق الأمر بسيادتنا الوطنية التي ضحّى من أجلها الملايين من الشهداء الأبرار.

وإذ تشيد المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين بكافة وسائل الإعلام الوطنية على تحليها بالمسؤولية والمهنية والحرفية التامة. في معالجتها لمختلف القضايا الوطنية والدولية وهي اليوم مدعوة إلى المزيد من الحيطة.