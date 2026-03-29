المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تُعزي عائلة الرئيس الراحل “اليامين زروال”

قدمت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، تعازيها الخالصة إلى عائلة رئيس الجمهورية الأسبق المجاهد اليامين زروال. الذي وافته المنية عن عمر ناهز 85 عاما بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، هذا المساء، بعد صراع مع مرض عضال.

وجاء في بيان التعزية: “إلى عائلة المرحوم اليامين زروال، قضى المولى تبارك وتعالى أن يتوفى المرحوم اليامين زروال، وبرحيله تفقد الجزائر أحد الرجالات الذين خدموا البلاد من مواقع المهام والمسؤوليات الرفيعة في مؤسسات الدولة. وترك بصمته كشخصية وطنية فاعلة وشاهدة على مرحلة حاسمة شهدت تحولات وأحداثا هامة في الحياة الوطنية”. لقد عاش فقيد الوطن نظيف اليد، ثابت الموقف، مؤمناً بأن خدمة الجزائر شرف لا يُضاهى، فكان مثالا للرجل الذي اختار الصمت حين يعلو الضجيج. واختار الوطن حين تتقاطع المصالح لم يكن مجرد رئيس عابر في تاريخ البلاد. بل كان مرحلة من الصمود والحكمة في زمنٍ عصيب، حمل فيها الأمانة بثقلها، وغادرها بخفة من لم يُثقل كاهله إلا حب الجزائر.

وأضاف بيان التعزية: “نودع معكم بتأثر وأسى واحدا من نخبة الإطارات المثقفين الأكفاء الذين تولوا المسؤوليات السامية وتميزوا بمساهمات ثرية في الساحة السياسية الوطنية”. وأمام هذا المصاب الأليم، نتوجه إليكم بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة، داعين المولى عز وجل أن يلهمكم جميل الصبر والسلوان ويتغمد الفقيد برحمته الواسعة في جنة الرضوان.