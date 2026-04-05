المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تبرز أهمية الدور الرقابي للإعلام في العملية الإنتخابية

قامت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، ممثلة في رئيسها سليمان عبدوش، بزيارة مجاملة إلى مقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. في إطار نشاطاتها الرامية إلى تعزيز دور الإعلام الوطني وترسيخ الممارسة الديمقراطية.

وقد حظي رئيس المنظمة باستقبال من طرف رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالنيابة، البروفيسور كريم خلفان. بحضور البروفيسور العارية بولرباح، حيث شكل هذا اللقاء فرصة لتبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقد تم التطرق خلال هذا اللقاء، إلى دور الإعلام الوطني في التحسيس بأهمية العملية الانتخابية، وإبراز مكانتها في تكريس المواطنة الحقة. من خلال تشجيع المواطنين على المشاركة الفاعلة في مختلف المواعيد الإنتخابية. لما لذلك من أثر مباشر على حياتهم اليومية، وكذا في دعم مبادئ الديمقراطية التشاركية والمساهمة في صناعة القرار الوطني. كما تم التأكيد، في سياق متصل، على أهمية الدور الرقابي الذي يضطلع به الإعلام في مرافقة العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها.

كما ناقش الطرفان آفاق التعاون المشترك، لاسيما من خلال إمكانية تنظيم نشاطات مستقبلية مشتركة، من شأنها دعم دور الإعلام في التوعية، والدفع نحو مشاركة فاعلة للمواطنين، مع تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية.

وأكدت المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين، من خلال هذه المبادرة، إلتزامها بمرافقة مختلف الجهود الرامية إلى ترقية الممارسة الإعلامية وتعزيز المسار الديمقراطي في الجزائر.

