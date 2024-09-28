المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين تتضامن مع زملائها الفلسطينيين

إستقبلت المنظمة الوطنية للصحفيين الجزائريين، اليوم الخميس، وفدا عن حركة المقاومة الإسلامية “حماس”. حيث أكدت المنظمة دعمها الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، ونصرتها للشعب الفلسطيني.

وأكدت المنظمة، على لسان رئيسها سليمان عبدوش، تضامنها التام مع زملاء المهنة من الصحافيين والتقنيين. المشتغلين في غزة وفي كل الأراضي الفلسطينية المحتلة. في ظل العدوان الصهيوني الذي يستهدف الإعلام، في محاولة يائسة منه لتكميم أفواه الإعلاميين ولحجب الحقيقة وفضح ممارساته و مزاعمه أمام العالم. حيث أدى استهداف الأسرة الإعلامية إلى سقوط 173 شهيدا من قطاع الإعلام في غزة.

ودعت المنظمة الى حماية الصحافيين الفلسطينيين والسعي واتخاذ موقف حازم من المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية. وفرض إجراءات عاجلة لوقف جرائم الإحتلال المستمرة ومحاسبة الجناة في ظل تمادى الانتهاكات في حق الشعب الفلسطيني. كما ثمنت المنظمة الدور الذي يلعبه الاعلام الجزائري في نقل الاخبار والحقيقة والدفاع عن القضية الفلسطينية وفضح انتهاكات دولة الاحتلال.

من جهته، حيا سامي أبو زهري، رئيس قسم شمال إفريقيا في الحركة. جهود المنظمة الوطنية للصحافيين الجزائريين ومعها جهود الإعلام الجزائري. الذي واكب ويواكب القضية الفلسطينية يوميا. معتبرا الإعلام الجزائري بمثابة “الشريك”.

كما أشاد سامي أبو زهري بمواقف الدولة الجزائرية شعبا وحكومة وقيادة. خاصة مواقف الجزائر في المحافل الدولية وعلى رأسها مجلس الأمن. مشيدا أيضا بالمساعدات التي خصصتها الجزائر إلى قطاع غزة والدعم الذي وجه للطلبة و والتكفل بالجرحى الفلسطينيين. معتبرا ذلك “موقف تاريخي ينبع من عقيدة الجزائر الثابثة اتجاه القضية”.