المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين توضح بخصوص التغطية الإعلامية للمباريات

نشرت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين اليوم الاثنين بيانا صحفيا بخصوص التأويلات الخاطئة التي رافقت التغطية الإعلامية لمباريات الجولة الاولى من بطولة الرابطة المحترفة لكرة القدم.

وأكدت المنظمة الوطنية للصحافيين الرياضيين أنها عرضت على رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار، عقد جلسة عمل لمناقشة الجانب المتعلق بوسائل الإعلام.

وأضافت أن مدوار أبدى تفهمه لإنشغالات الصحافة المطروحة وعبر عن إستعداده التام للقيام بكل ما يلزم من أجل تسهيل مهام ممثلي وساءل الإعلام،

كما طلب في نفس الوقت من رئيس المنظمة تقديم أرضية مقترحات لعرضها على اللجنة الفيدرالية المختلطة المخولةن والتي هو عéوا فيها.

وأكدت المنظمة الوطنية للصحفيين ان الفيدرالية المختلطة وافقت على 90% من المقترحات التي قدمت لها ، وتم نشر الشروط الجديدة التي تخص التغطية الإعلامية لمباريات بطولة الرابطة الأولى على الموقع الرسمي.