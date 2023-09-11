المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين تحتفل بالذكرى الـ 25 لتأسيسها

تحيي المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين، الذكرى الخامسة والعشرين، لتأسيس المنظمة الرائدة والمتألقة في هذا الصرح الطلابي المجيد الذي أسس ليكون رافدا من روافد الحركة الطلابية الوطنية الأصيلة.

وأوضحت المنظمة في بيان لها أنها استلهمت من الاتحاد العام للطلبة المسلمين الجزائريين حب الوطن والذود عليه فتاسست المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين لحماية الحقوق المادية والمعنوية للطالب والدفاع عنها . اذ أنها تعهدت على التمسك بمبادئها المسطرة وتحقيق أهدافها المنشودة. فمن جيل إلى جيل تسعى للحفاظ على التيار الوطني الأصيل والوسطية في التوجه الفكري والنضال السياسي للطالب الجزائري. بكل فخر مصداقا لقول الحق تعالى (وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا ).

كماعرفت المنظمة –يضيف البيان- في حضرة المؤسين والمخلصين من الطلبة المتخرجين فترة ذهبية من خلال النشاطات النوعية الهادفة والانجازات الآثرة. بثراء المقترحات وقوة التمثيل وكذا المساهمة الفعالة في انجاح القضايا الوطنية الهامة . وقد توجت هذه المرحلة بتربع المنظمة على سؤدد الريادة وطنيا كقوة تمثيل ، فعالية ، أداء وكفاءة. التي مكنتهم من تطوير استراتيجيات عمل تؤهل مناضليها من البراعم الشابة لرفع سقف التحدي عاليا. متعهدين بالحفاظ على الذاكرة التاريخية لبلادنا والوقوف صفا مرصوصا في وجه كل المتربصين بالوطن المفدى. من خلال الحفاظ على اللحمة الوطنية لتأمين حاضر البلاد ومستقبل الأجيال.

المنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين سند لمؤسسات الدولة

وأشار المصدر نفسه أن مؤسو النظمة كانوا يهدفون الى أن تكون سندا طلابيا شبابيا لمؤسسات الدولة الجزائرية. حيث شكلت المنظمة مشتلة للاطارات الوطنية في عدة مناصب في الدولة. و بالرغم من كل هذا الزخم والقوة فقد عرفت المنظمة تذبذبا بعد انسحاب الجيل الأول . الا أن ايمانهم وتمسكهم بالفكرة التي آمنوا بها عند التأسيس ونيتهم بضرورة احياء الفكرة واعطاء دفعة في مسار التوجه الأصيل. الذي توج بقيام المؤسس الرئيس الشرفي وممثلا عن مؤسسيها بتنصيب اللجنة الوطنية التحضيرية للمؤتمر التي تضم تشكيلة من كل اطارات المنظمة دون اقصاء ولا تمييز . مع توجيه رسالة إلى رئيس اللجنة التحضيرية تصبو الى ضرورة تصحيح المسار وتسليم المشعل لجيل جديد. يحمل الأفكار والتوجهات ومتشبع بالاهداف النوفمبرية المجيدة التي تكتسبها المنظمة وتتوسم بها روح المنظمة وشعارها الوطني الذي يصدح بحب الوطن والتضحية من أجله.