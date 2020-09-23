المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تقدم مساعدات لمستشفى الأخوات باج بالشلف

قامت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف بالتنسيق مع محافظة الغابات بزيارة إلى مستشفيات ولاية الشلف قصد تقديم مساعدات لصالح المؤسسة الاستشفائية للاخوات باج.

تمثلت المساعدات في 1000 علبة من المكمل الغذائي من نوع “سولين” و2000 كمامة طبية جراحية برعاية شركة “ماق فارم”.

واستقبلت رئيسة اللجنة الوطنية للعلاقات العامة” ب.فريال معزوز” من طرف مغيث عبد القادر المدير الفرعي للمصالح الصحية المكلف بالإعلام الذي قام بدوره باستلام الإعانات.

بالموازاة مع ذلك صرح المدير الفرعي للمصالح الصحية أن الوضعية الصحية في تحسن مستمر وأن المستشفى وطاقمه الطبي سهر ليلا نهارا لمكافحة هذا المرض.

كما استفادت المؤسسة الاستشفائية لتنس احمد بوراس من نفس الكمية والمتمثلة في 1000 علبة من المكمل الغذائي من نوع “سولين”. و2000 كمامة طبية جراحية.

وتهدف هذه المبادرة لمساعدة المؤسسة الاستشفائية والمؤسسات الاستشفائية المجاورة.

كما صرح مدير المستشفى زنقلي عبد الله أن مصالحه قامت بتخصيص عدة أقسام لمجابهة فيروس كورونا وأن الوضعية الوبائية في تحسن كبير.