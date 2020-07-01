المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف تقرر عقد اجتماعات مستعجلة مع أعضاء الحكومة

قررت المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، عقد اجتماعات مستعجلة مع أعضاء الحكومة، من أجل دراسة كل الانشغالات المتعلقة بتعطيل الاستثمار والتنمية الاقتصادية، خاصة في مناطق الظل.

وجاء القرار، بعد الاجتماعات المتواصلة مع رؤساء المكاتب الولائية ورؤساء اللجان الوطنية المنضوية تحت لواء المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، اجتمع أمس الثلاثاء بمقر المكتب الوطني، رئيس المنظم، مع أعضاء المكتب الوطني لتقييم الوضع الاقتصادي الراهن، واقتراح حلول استعجالية وجدية للمشاكل التي يتخبط فيها المستثمرين في 48 ولاية.

كما تقرر إطلاق ودراسة المشاريع التي لها أهمية في تنمية الاقتصاد والتسريع من وتيرة المشاريع ذات طابع اقتصادي في مناطق الظل.

وقررت المنظمة التحرك عبر الولايات الصحراوية لتحضير المستثمرين لإنشاء مؤسسات ذات طابع تحويلي في المناطق الحدودية.

وأفضى الاجتماع الى التنسيق بين المنظمة ووزارة الفلاحة، من أجل إنشاء مؤسسات ذات طابع إنتاجي وترفيهي في المناطق الغابية والريفية.

كما تقرر رفع تقرير مفصل لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، والوزير الأول، عبد العزيز جراد، يبرزا الاضرار التي تسببت في خسائر فادحة للمؤسسات والعراقيل التي تحول دون تطوير الاقتصاد، خاصة التنمية في المناطق الصحراوية ومناطق الظل.