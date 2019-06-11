المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تطالب بالتحقيق في قضية استيراد حافلات الموت

الوطني
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المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين تطالب بالتحقيق في قضية استيراد حافلات الموت
بقلم موسى.ب

طالبت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، السلطات العمومية المختصة، بفتح تحقيق وطني عاجل يضم شركاء الميدان، ومصالح الدرك الوطني

وخبراء الصناعة الميكانيكية وتقنيين، من مصنع الشاحنات العسكرية بتيارت، في قضية الحافلات غير المطابقة للمعايير الدولية.

ويخص التحقيق التي طالبت ONTA بفتحه الحافلات المستوردة في الفترة مابين 2017/2006، والتي قالت إنها تشكّل خطرا على حياة المسافرين.

وكذا تعد خطرا على السلامة المرورية، فضلا عن ضرورة التحقيق أيضا في قطع الغيار المغشوشة والمقلدة، علما أن مصالح الدرك

الوطني كانت أجّرت دراسة تقنية على هذا الملف وكشفت خروقات كبيرة.


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