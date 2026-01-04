المنظمة الوطنية للناقلين تدعو إلى إنهاء الإضراب واستئناف النشاط

دعت المنظمة الوطنية للناقلين الجزائريين، في بيان لها صدر اليوم الأحد كافة الناقلين، من أصحاب حافلات نقل المسافرين ونقل البضائع، إلى جانب سائقي سيارات الأجرة المضربين عن العمل. إلى العودة إلى نشاطهم المهني وإنهاء حالة التوقف.

وأكدت المنظمة أن الظرف الراهن يستدعي التحلي بروح المسؤولية ومنح الفرصة للنقابة من أجل تسوية الوضعية القائمة عبر الحوار والتشاور. بما يضمن حقوق الناقلين ويحافظ على استقرار القطاع واستمرارية الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأعربت المنظمة عن ثقتها الكاملة في السلطات العمومية.وعلى رأسها رئيس الجمهورية، لإيجاد حل عادل ونهائي للإشكالات المطروحة. في إطار احترام القوانين والتوازن بين مختلف الأطراف.

كما ناشدت المنظمة جميع السائقين التحلي بالحكمة واليقظة، محذرة من محاولات استغلال الوضع. من قبل أطراف تسعى إلى ركوب موجة الاحتجاجات أو توظيفها بما لا يخدم مصلحة الناقلين ولا المصلحة الوطنية، وفق ما جاء في نص البيان.