المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين تستنكر خرجة “الفاف”

تفاعلت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين مع قرار الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بتخصيص يوم إعلامي، حول تقنية “الفار”.

وكشفت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين أنها في الوقت الذي كانت تنتظر ردا من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، بخصوص طلبها بتخصيص يوم إعلامي حول استخدام تقنية “الفار”، بالشراكة، بعد أن سبق مكتب المنظمة التنفيذي أن تقدم بالفكرة، بتاريخ 7 أكتوبر الماضي.

وأبرزت المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين، أنها تفاجأت بمضمون بيان “الفاف”اليوم الخميس، حول الموضوع نفسه.

كما أشارت المنظمة إلى أن ما جاء في بيان “الفاف”، بخصوص الموضوع، يُعد تطاولا على ملكيتها الفكرية. ولا يمكن التغاضي عنه أو تناسيه بأي حال من الأحوال، كما هو مس غير مقبول بأخلاقيات علاقات العمل.