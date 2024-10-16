المنفي: “أوافق الرئيس تبون تماما أن الحل في ليبيا يمر عبر الشعب في إطار انتخابات ليبية”

شكر رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد يونس المنفي، اليوم الأربعاء، الجزائر على دورها الداعم لليبيا في المحافل الدولية.

وفي تصريح إعلامي مشترك مع رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قال المنفي: “نشكر للجمهورية الجزائرية دورها المهم الداعم لليبيا في المحافل الدولية. وهو دعم خالص لاستقرارها وليس لأي شيء آخر”.

كما قدم رئيس المجلس الرئاسي الليبي تشكراته للرئيس تبون على دعم واستقرار ليبيا ووحدتها الترابية.

وبخصوص حل الأزمة الليبية. قال المنفي: “أوافق الرئيس عبد المجيد تبون تماما أن الحل في ليبيا يمر عبر الشعب في إطار انتخابات ليبية”.

وأضاف رئيس المجلس الرئاسي الليبي في الشأن ذاته: “نريد لاجتماعاتنا الثلاثية أن تستكمل وأن تبقى منهاج عمل، سواء على مستوى القمة أو مستوى اللجان”.

وإغتنم المنفي الفرصة ليبارك للجزائر وتونس نجاح انتخاباتهما الرئاسية. متمنيا أن ينتهي الوضع في ليبيا بعرس انتخابي رئاسي.