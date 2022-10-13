المنفي يؤكد متانة العلاقات بين البلدين ويثمن وقفة الجزائر مع ليبيا

أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد يونس المنفي، على وقفة الجزائر النبيلة مع الأشقاء الليبيين. مبرزا دورها المهم في الفترة المقبلة لحل الأزمة في بلاده. من خلال العمل على الخروج بموقف عربي موحد بهذا الشأن خلال القمة العربية المقبلة.

و في تصريح مشترك مع رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون عقب المحادثات التي جمعتهما بمقر رئاسة الجمهورية. قال المنفي “نثمن عاليا الوقفة النبيلة للجزائر مع ليبيا. ونرى أن هذه الوقفة ستساعد المجلس الرئاسي على إجراء إنتخابات في أقرب فرصة. بالإضافة كذلك إلى تحقيق المصالحة الوطنية بدعم من الشباب الليبي الذي سيكون هو حامل لواء الدولة الليبية المستقلة”.

كما أشار رئيس المجلس الرئاسي إلى دور الجزائر المهم في الفترة المقبلة. وخصوصا خلال القمة العربية التي ستحتضنها مطلع نوفمبر المقبل. وذلك من خلال العمل على الخروج بموقف عربي موحد بشأن القضية الليبية وإجراء انتخابات في أقرب فرصة. بالإعتماد على الدبلوماسية الجزائرية المعروفة وحكمة الرئيس تبون”.

كما أشار المنفي إلى وجود إتفاق عام على أن الانتخابات هي الحل بالنسبة للشعب الليبي. عن طريق الاتفاق على قاعدة دستورية لتنظيم انتخابات في أقرب فرصة تعتبر البداية لاستقرار الوضع السياسي تمهيدا للاستقرار الكامل في ليبيا.

أوضح ذات المسؤول الليبي، أن لقاءه مع رئيس الجمهورية كان فرصة أيضا للتأكيد على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين. سيما في مجال الأمن والهجرة وغيرها من الملفات ذات الاهتمام المشترك

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