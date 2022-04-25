المنيعة: إرتفاع ضحايا حادث المرور.. تفحّم 4 أشخاص
تسبب حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الإثنين بالطريق الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة في وفاة 4 أشخاص متفحمين.
وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع حادث مرور على الساعة 11 سا و47 د تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط “الوادي _ أدرار” بسيارة سياحية متبوع بحريق. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بلدية حاسي لفحل دائرة المنصورة ولاية المنيعة.
وحسب ذات المصالح، فإن الحادث تسبب في وفاة 4 أشخاص متفحمين مجهولي الهوية. كما تسبب الحادث في احتراق كلي لسيارة من نوع هيونداي أكسنت. و حافلة من نوع هيقر محطمة ومحروقة.
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المنيعة: وفاة 3 أشخاص في حادث مرور
تسبب حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الإثنين بالطريق الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة في وفاة 3 أشخاص.
وحسب موقع طريقي التابع للدرك الوطني، فقد دعت إلى التحلي باليقظة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي غرداية و المنيعة. بالضبط على مستوى بلدية حاسي الفحل، بسبب حادث مرور مميت. حيث خلّف الحادث وفاة ثلاثة أشخاص.
كما أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني رفقة مصالح الحماية المدنية بحاسي الفحل بالمكان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة.
وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 166 آخرون في حوادث مرور، وقعت في عدة ولايات من الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.
و حسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم الاثنين، فإن أن عناصر الحماية المدنية تدخلت خلال ذات الفترة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 7 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) داخل مسكنهم العائلي الكائن بالحي المسمى الدالية ببلدية و دائرة عين الحجر بولاية سعيدة.
وفي سياق جهود محاربة مختلف الحرائق قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد حريقين حضريين بولاية الجزائر.