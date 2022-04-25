المنيعة: إرتفاع ضحايا حادث المرور.. تفحّم 4 أشخاص

تسبب حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الإثنين بالطريق الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة في وفاة 4 أشخاص متفحمين.

وحسب بيان للحماية المدنية، فقد وقع حادث مرور على الساعة 11 سا و47 د تمثل في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين، تعمل على خط “الوادي _ أدرار” بسيارة سياحية متبوع بحريق. وذلك على مستوى الطريق الوطني رقم 1 بلدية حاسي لفحل دائرة المنصورة ولاية المنيعة.

وحسب ذات المصالح، فإن الحادث تسبب في وفاة 4 أشخاص متفحمين مجهولي الهوية. كما تسبب الحادث في احتراق كلي لسيارة من نوع هيونداي أكسنت. و حافلة من نوع هيقر محطمة ومحروقة.

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