المنيعة.. إصابة شرطي وإثنين من أبنائه بطلقات نارية

أصيب شرطي في العقد الرابع من عمره في ولاية المنيعة، رفقة 2 من أبنائه (ولد وبنت) يبلغان من العمر على التوالي 12 و10 سنوات بجروح متفاوتة الخطورة نتيجة طلقات نارية من مسدسه.

هذا وأصيب الشرطي على مستوى الحلق والطفل على مستوى الظهر والبنت على مستوى الكتف.

اين تم تحويلهم على جناح السرعة الى مصلحة العمليات بمستشفى العقيد شعباني لانقاذ حياتهم لشدة وخطورة الاصابات.

فيما تم تحويل زوجة الشرطي الى مقر امن الولاية، من أجل معرفة ظروف وملابسات الحادث الذي هز مدينة المنيعة.

فيما امر وكيل جمهورية بمحكمة المنيعة بفتح تحقيق مستعجل لمعرفة أسباب هذا الحادث.

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لقي شخص مصرعه وإصابة آخر، في حادث مرور ، على مستوى الطريق الوطني رقم 1 الرابط بين المنيعة وحاسي الفحل.

احادث تمثل في إنقلاب شاحنة كبيرة محملة بالخصر والفواكه، على بعد حوالي 100 كلم على مدينة المنيعة. أسفر عن وفاة شخص وإصابة آخر بجروح.

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