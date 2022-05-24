المنيعة..إنقاذ اكثر من 30 هكتار من القمح من حريق مهول

اندلع حريق مهول داخل مستثمرة فلاحية بمنطقة النبكة بالمنيعة، اين استنجد الفلاحون بمدير المصالح الفلاحية الذي فعل مخطط إنقاذ المحاصيل الفلاحية من الحرائق بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية أين تم التدخل المستعجل وإنقاذ المحصول.

وتنقل كل من مدير المصالح الفلاحية ومدير الحماية المدنية، الى موقع الحريق من أجل الاشراف الميداني على إطفاء الحريق الذي اتى على 18 هكتار من اصل 50 هكتار من القمح الصلب.

هذا وأبدى الفلاحون تضامن كبير خاصة بعد تقديمهم المساعدة الميدانية قبيل تدخل شاحنات الحماية المدنية.

هذا وأكدت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو شرارات كهربائية بجرار المستثمرة الذي تسبب في اندلاع الحريق ليتفح وسطه.

هذا وفعلت المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني مخطط استعجالي من أجل التأهب التام لأجل حماية المحاصيل الفلاحية أثناء عملية الحصاد و الدرس من الحرائق.

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