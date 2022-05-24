المنيعة..إنقاذ اكثر من 30 هكتار من القمح من حريق مهول
اندلع حريق مهول داخل مستثمرة فلاحية بمنطقة النبكة بالمنيعة، اين استنجد الفلاحون بمدير المصالح الفلاحية الذي فعل مخطط إنقاذ المحاصيل الفلاحية من الحرائق بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية أين تم التدخل المستعجل وإنقاذ المحصول.
وتنقل كل من مدير المصالح الفلاحية ومدير الحماية المدنية، الى موقع الحريق من أجل الاشراف الميداني على إطفاء الحريق الذي اتى على 18 هكتار من اصل 50 هكتار من القمح الصلب.
هذا وأبدى الفلاحون تضامن كبير خاصة بعد تقديمهم المساعدة الميدانية قبيل تدخل شاحنات الحماية المدنية.
هذا وأكدت التحقيقات الأولية أن سبب الحريق هو شرارات كهربائية بجرار المستثمرة الذي تسبب في اندلاع الحريق ليتفح وسطه.
هذا وفعلت المصالح الفلاحية بالتنسيق مع مصالح الحماية المدنية و الدرك الوطني مخطط استعجالي من أجل التأهب التام لأجل حماية المحاصيل الفلاحية أثناء عملية الحصاد و الدرس من الحرائق.
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تسبب حادث مرور وقع منتصف نهار اليوم الإثنين بالطريق الرابط بين ولايتي غرداية والمنيعة في وفاة 3 أشخاص.
وحسب موقع طريقي التابع للدرك الوطني، فقد دعت إلى التحلي باليقظة على مستوى الطريق الوطني رقم 01 في شطره الرابط بين ولايتي غرداية و المنيعة. بالضبط على مستوى بلدية حاسي الفحل، بسبب حادث مرور مميت. حيث خلّف الحادث وفاة ثلاثة أشخاص.
كما أن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني رفقة مصالح الحماية المدنية بحاسي الفحل بالمكان من أجل إتخاذ الإجراءات اللازمة.
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المنيعة: جرحى في حادث مرور
تسبب حادث مرور خطير، بولاية المنيعة، بإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة الخطورة.
وفي هذا السياق أوضحت مصالح الدرك الوطني عبر صفحتها على الفايسبوك “طريقي”، أن الحادث وقع بالطريق الوطني رقم 1 الرابط بين ولايتي المنيعة وعين صالح على بعد حوالي 150 كلم جنوب مدينة المنيعة. ودعا المصدر، المواطنين إلى التوخي الحيطة والحذر أثناء السياقة مع احترام قواعد السياقة.
وفاة 9 أشخاص في حوادث المرور خلال 24 ساعة
لقي 9 أشخاص مصرعهم وأصيب 166 آخرون في حوادث مرور، وقعت في عدة ولايات من الوطن خلال 24 ساعة الأخيرة.
و حسب حصيلة للمديرية العامة للحماية المدنية اليوم الاثنين، فإن أن عناصر الحماية المدنية تدخلت خلال ذات الفترة من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 7 أشخاص مختنقين جراء استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون (CO) داخل مسكنهم العائلي الكائن بالحي المسمى الدالية ببلدية و دائرة عين الحجر بولاية سعيدة.
وفي سياق جهود محاربة مختلف الحرائق قامت وحدات الحماية المدنية بإخماد حريقين حضريين بولاية الجزائر.