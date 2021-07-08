المنيعة.. إيداع الشخص المتورط في تحريض كلب على عمال مخبزة الحبس وحجز الحيوان

أمر قاضي التحقيق بمحكمة المنيعة بإيداع الشخص الذي ظهر في فيديو وهو يقوم بتحريض كلب شرس على عمال مخبزة ليلا بالمنيعة الحبس المؤقت في انتظار استكمال التحقيق القضائي.

وأمر وكيل الجمهورية بمحكمة المنيعة بفتح تحقيق معمق فور نشر “النهار” للفيديو الذي يظهر فيه شخص يقوم بتحريض كلبه الشرس على عمال مخبزة. لتقوم مصالح الأمن بتحديد هوية الشخص وصاحب المخبزة والعامل وسماعهم في محاضر. كما تم حجز الكلب الذي تم تحويله إلى هيئة رعاية مثل هذه الحيوانات. فيما تم تقديمهم أمام .وكيل الجمهورية الذي أحالهم على قاضي التحقيق