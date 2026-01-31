جامعة في خطوة تعزز العرض الجامعي وتقرب التعليم العالي من الطلبة، شهدت ولاية المنيعة افتتاح مركز جامعة التكوين المتواصل.

وحضر مراسم الافتتاح السلطات المحلية، ومدير جامعة التكوين المتواصل بغرداية، إلى جانب نائب مدير جامعة غرداية البروفيسور فروحات السعيد عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية ممثلا عن الأستاذ الدكتور الياس بن ساسي، وبمشاركة الأستاذ الدكتور مولاي إبراهيم عبد الحكيم نائب العميد للبيداغوجيا.

ويشرع المركز في مرحلته الأولى بتوفير تخصصين هما الحقوق واللغة الإنجليزية، على أن يتم تعميم بقية التخصصات خلال السنوات القادمة، في إطار توسيع العرض التكويني والاستجابة لحاجيات الطلبة بالمنطقة.

ويعد هذا المكسب إضافة نوعية للمنظومة التعليمية بالمنيعة، وفرصة جديدة لطلبتها لمتابعة التعليم العالي والتكوين المتواصل بالقرب من مقر إقامتهم.