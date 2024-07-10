المنيعة: الرقابة القضائية لرئيس بلدية حاسي القارة و 6 اعضاء بتهم تتعلق بالفساد

امر قاضي التحقيق بمحكمة غرداية بوضع كل من رئيس بلدية حاسي القارة و اثنين من نوابه و اثنين من رؤساء اللجان و عضوين تحت الرقابة القضائية بتهم تتعلق بالفساد من بين سوء استغلال الوظيفة و الحصول علي امتيازات غير مستحقة بعدما تم تقديمهم امام وكيل الجمهورية صبيحة اليوم و الذي بدوره احالهم لقاضي التحقيق بند سماعهم.

و حسب المعلومات المتوفرة للنهار فان القضية فجرها عضو مجلس امة منتخب عن نفس الولاية بعدما راسل كل من الوزير الاول و وزير العدل و النائب العام بمجلس قضاء غرداية و والي ولاية المنيعة و قدم شكاوى عن تلاعبات تخص مداولة اتهم فيها كل من رئيس البلدية و عدد من اعضائه بمنح انفسهم او اقاربهم اراضي فلاحية بدون التقيد بالاجراءات القانونية التي تفرض عليهم عدم الحضور بالمداولة اين امرت وزارة الداخلية باحالة الملف الي مصالح الدرك الوطني للتحقيق .