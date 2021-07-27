المنيعة.. تكريم النابغة بعلة مروة بـ20 مليون سنتيم لتفوقها بالبكالوريا

كرم المجلس الشعبي البلدي بحاسي مسعود النابغة بعلة مروة التي تحصلت على أعلى معدل بولايتي غرداية و المنيعة في شهادة البكالوريا دورة جوان 2021، بمبلغ 20 مليون سنتيم من أجل مساعدتها علي مواصلة مشوارها الدراسي.

وتنقل نائب رئيس بلدية حاسي مسعود الي ولاية المنيعة وبالضبط من أجل تسليمها الشيك.

هذا وكانت بلدية حاسي مسعود السباقة لتكريم النابغة المتحصلة على المرتبة الأولى وطنيا بمبلغ 30 مليون سنتيم.