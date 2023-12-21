المنيعة: تنصيب عثمان بوصبيع رئيس لبلدية المنيعة

تم منذ لحظات تنصيب السيد عثمان بوصبيع كرئيس لبلدية المنيعة بعد حصوله علي اصوات اغلبية الاعضاء المنتخبين بالبلدية.

واشرف رئيس دائرة المنيعة نيابة عن والي ولاية المنيعة علي اجراء الانتخابات و تنصيب رئيس البلدية الجديد.

هذا و تم توقيف رئيس البلدية بلدية المنيعة السابق من طرف والي الولاية أثر متابعته قضائيا بتهم تتعلق بشبه فساد في الصفقات العمومية.

وشهدت بلدية المنيعة حالة احتقان أثر تسريب تسجيلات صوتية لاحد اقرباء رئيس البلدية تحمل في مضمونها شبه فساد مما حذى بمصالح الضبطية بفتح تحقيق تم علي اثره احالة رئيس البلدية وعدد من الموظفين والمنتخبين و المقاولين علي العدالة.