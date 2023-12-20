المنيعة: توقيف رئيسي بلدية المنيعة ولجنة المالية بسبب الفساد

أوقف والي ولاية المنيعة كل من رئيس بلدية المنيعة و رئيس لجنة المالية عن المهام. بعد إستشارة وزارة الداخلية و ذلك أثر متابعتهم قضائيا في شبهة فساد.

و يخول القانون لوالي الولاية إيقاف أي منتخب كان محل تدابير قضائية أو متابع قضائيا. خاصة بما تعلق بالمال العام.

هذا و تفجرت قضية بلدية المنيعة أثر تسريب تسجيلات صوتية لاحد المقربين من رئيس البلدية. تحمل في مضمونها حديث عن صفقات و شبهة تتعلق بالفساد مما أثار ساكنة البلدية.