المنيعة.. توقيف رعية أجنبي وحجز كمية من المخدرات الصلبة
بقلم النهار أونلاين
تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية المنيعة بداية الأسبوع الماضي من الإطاحة برعية أجنبي في العقد الثالث من العمر ينشط في الإتجار غير المشروع بالمخدرات الصلبة .
وحسب بيان السلك النظامي ذاته، فقد تم ضبط وحجز بحوزة الرعية الأجنبي كمية من المخدرات الصلبة عبارة عن 30 كبسولة بوزن 637 غ ، متمثلة في 24 كبسولة من المخدرات الصلبة من نوع الهيروين بوزن 503 غ و 06 كبسولات من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين بوزن 134 غ.
وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية . يضيف البيان.
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