المنيعة.. توقيف شخصين تورطا في قتل عشريني

تمكنت المصالح العملياتية بأمن ولاية المنيعة، من توقيف شخصين متورطين في جريمة قتل، راح ضحيتها شاب في العشرينيات من العمر.

وحسب بيان لذات الهيئة الأمنية، وقعت الجريمة، يوم الجمعة الماضية، على الساعة الخامسة صباحا.

وتمكنت شرطة المنيعة، من توقيف المتورطين، في ظرف قياسي، بعد إكتشاف جثة الضحية، بأحد أحياء مدينة المنيعة.

كما مكنت التحريات الفورية المباشرة، من إسترجاع وحجز أداة الجريمة “سكين”.

وبعد إستيفاء الإجراءات التحقيقية، تم تقديم الأطراف أمام الجهات القضائية المختصة، التي أمرت بإيداعهم مؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالمنيعة.