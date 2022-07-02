المنيعة..حادث مرور أليم ينهي حياة عائلة من 4 أفراد

تسبب حادث مرور أليم، في الطريق الرابط بين المنيعة وبلدية حاسي لفحل، في إنهاء حياة عائلة كاملة تتكون من 4 أفراد وهم الزوج والزوجة وبنتين.

وحسب المعلومات المتوفرة للنهار، فإن الحادث الأليم حصل بسبب اصطدام سيارة سياحية كان علي متنها العائلة مع شاحنة ذات مقطورة من الخلف.

وفور ورود البلاغ، تدخلت عناصر الدرك الوطني علي وجه السرعة مع استدعاء الحماية المدنية التي قامت بإجراء الضحايا، فيما فتحت مصالح الدرك تحقيق معمق في الحادث.