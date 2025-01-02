المنيعة: حجز ما يقارب 2 كلغ من الكوكايين و2000 قرص من الإكستازي

تمكّنت المصالح العملياتية لأمن ولاية المنيعة، خلال الأسبوع الجاري، من الإطاحة بشبكة إجرامية متكونة من شخصين تنشط في الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية.

وتمّ ضبط وحجز كمية من المخدرات الصلبة من نوع كوكايين تقارب 2 كيلوغرام، بالإضافة إلى 1955 قرص إكستازي، و780 كبسولة من المؤثرات العقلية من نوع “بريغابالين 300 ملغ”، و90 كبسولة من نوع كلوروكسان و700 غرام مخدرات من نوع كيف معالع.

وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيهم أمام الجهات القضائية المختصة.