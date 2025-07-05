المنيعة.. في إطار إحتفالات الذكرى 63 للإستقلال .. توزيع دراجات نارية على ذوي الإحتياجات الخاصة

في إطار البرنامج المسطر لإحياء الذكرى الثالثة والستين لعيد الإستقلال وإسترجاع السيادة الوطنية، أشرفت ولاية المنيعة بقيادة والي الولاية بن مالك مختار على عملية توزيع دراجات نارية لفائدة عدد من ذوي الإحتياجات الخاصة في لفتة إنسانية تعبر عن البعد الإجتماعي والتضامني، الذي توليه السلطات العمومية لهذه الفئة .

وتندرج هذه المبادرة في سياق سياسة الدعم والمرافقة الإجتماعية التي تحرص الدولة على تجسيدها ميدانيا لفائدة ذوي الهمم بهدف تعزيز إستقلاليتهم وتحسين ظروف تنقلهم اليومية، وتمكينهم من الإندماج في مختلف المجالات .

وقد لقيت هذه العملية استحسانا واسعا من طرف المستفيدين وعائلاتهم، الذين ثمنوا المبادرة واعتبروها خطوة نوعية تعبر عن إلتزام الدولة بضمان العيش الكريم لكافة فئات المجتمع دون استثناء .

من جانبها أكدت السلطات المحلية أن هذه المبادرة تعد تكريسا لقيم التضامن والمواطنة، وتجسيدا فعليا لشعار الذكرى 63 للإستقلال جزائرنا .. إرث الشهداء ومجد الأوفياء، من خلال مواصلة مسار الوفاء لتضحيات من صنعوا إستقلال الجزائر عبر العناية المستمرة بمختلف شرائح المجتمع وعلى رأسها الفئات الهشة .