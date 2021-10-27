المنيعة: قتيلان في حادث اصطدام سيارة و حافلة
بقلم عاصم بوخاري
تسبب اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين خط تمنراست سطيف في وفاة شخصين الاول في موقع الحادث أما الثاني بعد نقله من طرف مصالح الحماية المدنية بمستشفي العقيد شعباني.
هذا و تدخلت مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيق معمق في ملابسات الحادث.
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