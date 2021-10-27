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أخبار الجزائر

المنيعة: قتيلان في حادث اصطدام سيارة و حافلة

بقلم عاصم بوخاري
المنيعة: قتيلان في حادث اصطدام سيارة و حافلة
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تسبب اصطدام سيارة بحافلة لنقل المسافرين خط تمنراست سطيف في وفاة شخصين الاول في موقع الحادث أما الثاني بعد نقله من طرف مصالح الحماية المدنية بمستشفي العقيد شعباني.

هذا و تدخلت مصالح الدرك الوطني التي فتحت تحقيق معمق في ملابسات الحادث.

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