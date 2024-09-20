المنيعة: مشروع قطري للاستثمار في مجال الزراعات الاستراتيجية

استفادت الشركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة الريان للترقية العقارية الجزائرية-القطرية، من شهادة التأهيل للامتياز. في إطار الاستصلاح الممنوح من طرف الديوان الوطني للأراضي الفلاحية، بهدف الاستثمار في مجال الزراعات الاستراتيجية بولاية المنيعة.

وحسب بيان مصالح الولاية، أشرف والي المنيعة، مختار بن مالك، على مراسم تسليم عقد الامتياز الفلاحي “شهادة التأهيل” للمستثمر،

وأكد بالمناسبة، مختار بن مالك، أن هذا المشروع سيعزز من قدرات الإنتاج الفلاحي بالمنطقة. مؤكدا أن مصالحه تسعى لتذليل كافة الصعوبات من أجل إنجاح هذا الاستثمار الواعد من خلال التسريع في عملية منح رخص حفر الآبار الفلاحية والوثائق المنظمة لسير المشروع.

في حين أكد المدير الولائي للديوان الوطني للأراضي الفلاحية بالمنيعة، شتوح لحسن. أن تسوية هذا الملف الاستثماري الذي كان عالقا “يعد خطوة نحو دعم خطة الدولة للرفع من قدرات الإنتاج وتوسيع المساحات المسقية”.

وبدوره، أكد ممثل الشركة والمكلف بتسيير المشروع، جخدم حاج عيسى، في تصريح لـ وأج. “أن هذا الاستثمار الفلاحي سيقدم إضافة للمنطقة من خلال تطوير الزراعات الاستراتيجية بمختلف أصنافها. وفق البرنامج المتفق عليه مع وزارة الفلاحة والتنمية الريفية”.

هذا وسيتم الشروع، عن قريب، في تركيب 27 مرشاً محوريا آخر، فضلا عن 3 مرشات هي الآن حيز الخدمة. وذلك في إطار التسوية الجديدة التي منحت للمستثمرة ذاتها، بهدف توسيع المساحات المسقية من مختلف الشُّعب الزراعية خصوصا الحبوب والأعلاف. و”هناك طموح لتوسيع المشروع على مساحات أخرى إذا تم تحقيق نتائج مشجعة وإنتاج وفير في هذا الاستثمار”.

ويتربع هذا المشروع الاستثماري، وهو ثمرة شراكة جزائرية- قطرية الذي يأتي ضمن التأهيل للامتياز في إطار الاستصلاح. طبقا للمشروع الذي صادقت عليه اللجنة التقنية لترقية الاستثمار الفلاحي لفائدة الشركة ذات المسؤولية المحدودة. شركة الريان للترقية العقارية الجزائري، على مساحة 1.811 هكتار بالمحيط المسمى سرق لعرج ببلدية حاسي الفحل شمالي ولاية المنيعة.