المنيعة وتيميمون..سونلغاز تسدي جملة من التعليمات والتوجيهات

قام وفد رفيع المستوى ضمّ الرئيس المدير العام لسونلغاز-نقل الكهرباء ومسير المنظومة، عمتوت عمر. والرئيس المدير العام لسونلغاز-الطاقات المتجددة، حوحو إسماعيل. مرفوقَين بمسؤولي نقل وتوزيع الكهرباء لولايتي المنيعة وتيميمون. بزيارة ميدانية لتفقد سير أشغال مشاريع الترابط الكهربائي شمال-جنوب بالمنطقتين. وهذا في إطار المتابعة الميدانية لسير إنجاز المشاريع الهيكلية الكبرى وتعزيز موثوقية الشبكة الكهربائية الوطنية.

واستهل الوفد زيارته بولاية المنيعة بعقد اجتماع تنسيقي مع السلطات المحلية، على رأسها والي الولاية. خصِّص لمتابعة واقع المشاريع الطاقوية ومناقشة سبل مرافقتها بما يضمن تجسيدها وفق الآجال المحددة. بالنظر إلى أهميتها الاستراتيجية في دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالجنوب الكبير.

وعقب الاجتماع، تنقّل الوفد لمعاينة أشغال إنجاز الخط الكهربائي 400 كيلوفولط في شطره المتواجد على مستوى الولاية. إلى جانب الوقوف على مدى تقدم أشغال إنجاز مركز تحويل الكهرباء 400/220 كيلوفولط المنيعة. الذي يشهد تقدماً ملحوظاً في وتيرة الإنجاز. وبهذه المناسبة، شدّد السيد عمتوت عمر على ضرورة مضاعفة الجهود. واحترام الالتزامات التعاقدية لضمان استلام المشروع في الآجال المسطرة.

كما شملت الزيارة ولاية تيميمون، حيث عقد الوفد لقاءً مع والي الولاية. الذي ثمّن المجهودات التي تبذلها سونلغاز في سبيل تعزيز البنية التحتية الكهربائية. وتحسين جودة الخدمة العمومية للطاقة. بما يستجيب لمتطلبات التنمية المحلية ويواكب الحركية الاقتصادية التي تشهدها المنطقة.

وخلال هذه الزيارة، عاين الوفد مدى تقدم إنجاز مشاريع الترابط الكهربائي بالولاية. وعلى رأسها مشروع مركز تحويل الكهرباء 400/220/60 كيلوفولط تيميمون. إضافة إلى الخط الكهربائي 400 كيلوفولط المموّن له. كما تم تقديم عرض تقني مفصل حول مختلف مراحل إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي. حيث أسدى عمتوت عمر جملة من التوجيهات والتعليمات. الرامية إلى تسريع وتيرة الأشغال وضمان استكمالها وفق الآجال التعاقدية المحددة مع المؤسسات المكلفة بالإنجاز.

وتندرج هذه المشاريع ضمن الرؤية الاستراتيجية لمجمع سونلغاز الرامية إلى تعزيز الترابط الكهربائي الوطني. وتأمين تزويد مستدام وموثوق بالطاقة الكهربائية لفائدة ولايات الجنوب. بما يدعم جهود الدولة في تحقيق تنمية متوازنة وشاملة عبر مختلف مناطق الوطن.

div>

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور