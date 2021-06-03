المنيعة: وفاة قاصر بعد الإعتداء عليه من طرف مهاجرين أفارقة بحاسي لفحل

أخبار الجزائر
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المنيعة: وفاة قاصر بعد الإعتداء عليه من طرف مهاجرين أفارقة بحاسي لفحل
بقلم ع.ب

لقي شخص قاصر حتفه اليوم الأربعاء بعد الإعتداء عليه رفقة صديق له من قبل مهاجرين أفارقة بحاسي لفحل ولاية المنيعة.

وحسب المعلومات المتوفرة لدى “النهار”، فإن القاصر يدعى “ص.خ” يبلغ من العمر 17 سنة توفي اليوم بعد دخوله في غيبوبة مدة 15 يوما. نتيجة تعرضه ورفيقه إلي إعتداء عنيف من طرف مهاجرين أفارقة ببلدية حاسي لفحل. مما أدى الى إصابتهما بجروح بليغة، لتتدخل وقتها قوات الدرك الوطني التي قامت بالسيطرة علي الوضع وجمع وترحيل المهاجرين الأفارقة المقيمين بطريقة غير شرعية. وذلك إستجابة لمطالب عقلاء المدينة بعدما خلفت حادثة الاعتداء موجة غضب كبيرة لذي ساكني البلدية.


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