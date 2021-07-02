المنيعة: وكيل الجمهورية يفتح تحقيقا حول “فيديو” الشخص الذي إعتدى بكلب شرس على عمال مخبزة

أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة المنيعة بفتح تحقيق معمق. بعد نشر “النهار” فيديو يظهر فيه إعتداء شخص بكلب شرس على عمال مخبزة مع تصريح صاحب المخبزة حول القضية.

هذا وإستدعت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية المنيعة صاحب الخبزة من أجل سماع أقواله حول القضية إلى جانب إستدعاء العمال والشخص الذي إعتدى بواسطة الكلب الشرس بعد تحديد هويته من طرف مصالح الأمن.

وأثارت الحادثة ضجة وإستهجان كبير مطالبة بضرورة محاسبة الشخص المعتدي بواسطة كلب شرس ومحاسبته. خاصة وأن المخابز تعمل ليل نهار في سبيل توفير الخبز للمواطنين في درجات الحرارة العالية التى تشهدها المنطقة في فصل الصيف. في حين يتعرضون لإعتداء مثل هذا حيث لم تتوان النيابة ومصالح الأمن في التدخل المستعجل وفتح تحقيق في القضية.

و ينتظر إستكمال التحقيق و سماع كل الأطراف و تقديمهم أمام محكمة من أجل تحديد المسئوليات .