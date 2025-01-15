المنيعة: 12 جريحا إثر انقلاب حافلة لنقل المسافرين

تسبب حادث انقلاب حافلة لنقل المسافرين في إصابة 12 شخصا بجروح بولاية المنيعة.

وتدخل المركز المتقدم للحماية المدنية المنيعة مدعما بالوحدة الرئيسية للحماية المدنية المنيعة من أجل حادث مرور بالنقطة 60 كلم اتجاه عين صالح المنيعة.

الحادث يتمثل في انحراف وانقلاب حافلة لنقل المسافرين، خلف الحادث إصابة 12 شخصا لديهم إصابات متعددة. تتراوح أعمارهم بين 19 الى 47 سنة تم إسعافهم في عين المكان. ونقلهم على جناح السرعة إلى مستشفى العقيد محمد شعباني بالمنيعة.