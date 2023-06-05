المنيعة: 170 سجينا يجتازون إمتحانات “البيام” بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل

شرع 170 سجينا في اجتياز امتحانات نهاية التعليم المتوسط بمؤسسة إعادة التربية و التأهيل بالمنيعة. التي تعتبر مركز من مراكز الإمتحانات على مستوى المديرية العامة لادارة السجون. وسط تحضيرات مميزة و إشراف طاقم تربوي من مديرية التربية بالمنيعة

وأكد مدير المؤسسة العقابية فواز زيادي، أنه تم توفير كل الإمكانيات اللازمة لانجاح هذا الإمتحان . خاصة و أن مؤسسة المنيعة لديها تجربة كبيرة في تكوين المساجين و اعادة تأهيلهم. حيث تحصلت المؤسسة سنة 2021 على المرتبة الأولى وطنيا في نسبة النجاح في مسابقة إمتحانات الباكالوريا. و الثالثة وطنيا السنة الماضية فيما تطمح المؤسسة لتحقيق نتائج مميزة هذه السنة.

و أردف المتحدث، أن هناك مساجين شرعوا في التكوين من مستوى محو الأمية وصولا إلى مستوى شهادة الباكالوريا فيما منحت المؤسسة حرية نصفية لثمانية مساجين يزاولون دراستهم في الجامعة بعد تحصلهم على شهادة الباكلوريا من داخل المؤسسة