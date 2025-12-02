المنيعة .. 5 جرحى في اصطدام بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة من الوزن الثقيل

شهد الطريق الوطني رقم 01، في شطره الرابط بين المنيعة وغرداية، ظهر اليوم، حادث مرور خطير على بعد نحو 60 كيلومترا باتجاه ولاية المنيعة .

وتدخلت إسعافات الوحدة الرئيسية للحماية المدنية بالمنيعة على الساعة 14:20، بعد اصطدام عنيف بين حافلة لنقل المسافرين وشاحنة ذات وزن ثقيل.

وخلّف الحادث إصابة 5 أشخاص من جنس ذكر تتراوح أعمارهم بين 21 و30 سنة، أصيبوا بجروح متفاوتة الخطورة.

وقدمت لهم الإسعافات الأولية اللازمة في عين المكان قبل نقلهم إلى مستشفى العقيد محمد شعباني بالمنيعة لمواصلة تلقي العلاج.

وتمت عملية التدخل والإجلاء تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية المنيعة، المقدم قداوي نصر الدين، الذي تابع مجريات العملية ميدانيا لضمان التكفل الأمثل بالمصابين.