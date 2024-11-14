المهاجرين غير الشرعيين.. هل ستسوي كندا وضعيتهم ؟!

أغلق وزير الهجرة الكندي، الأربعاء، الباب أمام خطة تسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين على نطاق واسع قبل الانتخابات المقبلة.

وكان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو قد أنعش آمال مئات الآلاف من المهاجرين، عندما وعدهم بتسوية وضعيتهم . ولكن منذ ذلك الحين، أظهرت استطلاعات الرأي تغيرًا ملموسًا في الرأي العام تجاه الهجرة بعد سنوات من سياسة اعتبرت منفتحة للغاية.

وقال وزير الهجرة مارك ميلر للصحفيين “لا توجد خطة تسوية واسعة النطاق على جدول الأعمال، على الأقل قبل الانتخابات المقبلة”. وأضاف: “هذا لا يعني أنه في بعض المناطق التي نحتاج فيها إلى قوة عاملة أساسية، لن تكون هناك فرصة لنوع من التنظيم على نطاق أصغر”.

ووفقا لتقديرات عديدة، فهناك ما بين 100 ألف ومليون شخص غير موثقين في كندا. ووعد الوزير ببرنامج “طموح” في الأشهر المقبلة، لكنه أقر بأنه “لن يكون للجميع”. وسعت كندا في السنوات الأخيرة إلى خفض عدد المهاجرين من خلال الإصلاحات، سواء طالبي اللجوء أو الطلاب الأجانب أو العمال المؤقتين. وعلق الوزير مارك ميلر قائلاً: “من الواضح أن عصر العرض غير المحدود للعمالة الأجنبية منخفضة التكلفة قد انتهى”.

وأعلنت كندا أكتوبر الماضي خفضا “كبيرا” بنسبة 21 بالمائة في “الكوطة” المخصصة للمقيمين الدائمين. الذين ستستقبلهم اعتبارا من العام المقبل. ما يعكس تغييرا بالمسار حيال مسألة الهجرة. ونقطة تحوّل جذري خصوصاً للمهاجرين الاقتصاديين من البلدان النامية. الذين يبحثون عن ظروف معيشية أفضل.