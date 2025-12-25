المهاجم الجديد لاتحاد العاصمة كاماغاتي يحل بالجزائر

سجّل المستقدم الجديد لفريق اتحاد العاصمة، المهاجم الإيفواري كاماغاتي درامان، اليوم الخميس، وصوله إلى الجزائر.

وفور وصوله إلى الجزائر، عملت إدارة اتحاد العاصمة، على اخضاع لاعبها الجديد كاماغاتي، للفحوصات الطبية اللازمة.

كما عمل مسؤولي النادي العاصمي على اتمام جميع الاجراءات الإدارية اللازمة، لضمان اندماج مهاجمهم الجديد في الفريق.

وفي تصريح لتلفزيون “النهار”، وجه اللاعب كاماغاتي درامان، أول رسالة لأنصار الاتحاد، أين قال: “أنا هنا”.

يذكر أن إدارة اتحاد العاصمة، كشفت في وقت سابق، عبر بيان لها، بأن المهاجم الإيفواري كاماغاتي درامان، الذي يعد أول استقدامات الفريق في الميركاتو الشتوي، أمضى على عقد يربطه بالاتحاد لمدة خمسة سنوات كاملة.