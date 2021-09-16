المهاجم الليبي أنس فوزي المصراتي بلوزدادي لموسمين

كشفت إدارة فريق شباب بلوزداد عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن تعاقدها مع المهاجم الليبي أنس فوزي المصراتي لمدة موسمين إلى غاية شهر جوان من عام 2023.

وإستقدم فريق شباب بلوزداد اللاعب أنس المصراتي من فريق الهلال الليبي ليكون رابع إستقدامات “السياربي” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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