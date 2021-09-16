إعــــلانات
الرياضة

المهاجم الليبي أنس فوزي المصراتي بلوزدادي لموسمين

بقلم يونس رزيق
المهاجم الليبي أنس فوزي المصراتي بلوزدادي لموسمين
اللاعب الليبي أنس فوزي المصراتي يوقع في شباب بلوزداد
  • 54
  • 0

كشفت إدارة فريق شباب بلوزداد عبر صفحتها الرسمية بشبكة التواصل الإجتماعي فايسبوك عن تعاقدها مع المهاجم الليبي أنس فوزي المصراتي لمدة موسمين إلى غاية شهر جوان من عام 2023.

وإستقدم فريق شباب بلوزداد اللاعب أنس المصراتي من فريق الهلال الليبي ليكون رابع إستقدامات “السياربي” خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

انضموا الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط
⬇️⬇️⬇️
https://vb.me/EnnaharTVfb

رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=986986
اقرأ أيضا
إعــــلانات
الأكثر قراءة
إعــــلانات
اطلع أكثر